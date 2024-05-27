Sumérgete en una experiencia artística única visitando el Museo de Arte de Baja California Sur (MUABCS), donde la exposición colectiva «Rupestre» está capturando la esencia de la creatividad local. Este fascinante evento, que se extiende solo por unos días más, se presenta como una oportunidad imperdible para apreciar el talento de artistas plásticos sudcalifornianos. La exposición está abierta al público de 10 a.m. a 6 p.m., brindando un horario accesible para todos los interesados.

Ubicada en la histórica Sala de Gran Formato, en la intersección de las calles 5 de Mayo y Madero, en el corazón vibrante de La Paz, «Rupestre» reúne obras de artistas jóvenes y experimentados que exploran las raíces y la evolución de la expresión artística en la región. Esta muestra no sólo destaca por la calidad de las obras expuestas, sino también por su capacidad para conectar a los visitantes con la rica herencia cultural de Baja California Sur.

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La entrada a esta exposición es completamente gratuita, eliminando cualquier barrera para que todos puedan disfrutar de esta muestra de talento local.

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