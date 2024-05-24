El expresidente republicano Donald Trump protagonizó un mitin en El Bronx, Nueva York, este jueves, un territorio conocido por su fuerte inclinación demócrata. En Crotona Park, Trump se dirigió a una audiencia apasionada, abordando sus temas de campaña habituales, con un enfoque especial en la migración, y compartiendo incluso algunas lecciones de vida.

A sus 77 años, Trump demostró una notable energía durante la hora y media que duró el evento, al que asistieron miles de personas. Según la organización, la asistencia fue de 10 mil personas, aunque las cifras oficiales de la ciudad la redujeron a 3 mil 500. El público, diverso en términos de raza y edad, mostró un fuerte apoyo al expresidente, mientras que una significativa presencia policial mantuvo a raya a los pocos manifestantes en contra de Trump que se atrevieron a presentarse.

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En un distrito donde más de la mitad de la población es hispana y más de una cuarta parte es afroamericana, Trump se dirigió a la audiencia argumentando que millones de migrantes están vaciando las cárceles de sus países, entrando ilegalmente en Estados Unidos y cometiendo lo que él denominó «crímenes migrantes».

Entre gritos de «Send them back» («¡Devuélvanlos!») y «Build the wall» («¡Construye el muro!»), Trump prometió llevar a cabo «la mayor deportación criminal de la historia». Afirmó que los migrantes están «creando un ejército desde dentro», describiéndolos como hombres jóvenes, en buen estado físico, y en edad de luchar, con edades comprendidas entre los 19 y 25 años.

El político no escatimó en detalles anecdóticos, mencionando incidentes como el supuesto «ataque de una banda migrante a policías» en Times Square y la conversión de una escuela en Brooklyn en refugio para migrantes. También revivió una historia metafórica de su anterior campaña, en la que comparaba a los migrantes con una serpiente que, tras ser rescatada por una mujer, la traiciona y muerde.

Trump aprovechó la oportunidad para proclamarse más competente que su rival, el presidente demócrata Joe Biden. En una declaración polémica, cuestionó las capacidades de Biden al afirmar que los líderes de China, Corea del Norte y Rusia están «en la cima del mundo».

Este mitin en El Bronx subraya la estrategia de Trump de atraer votantes en territorios tradicionalmente demócratas, mientras intensifica su retórica en torno a la inmigración ilegal y la seguridad nacional.

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