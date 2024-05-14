Un estudio global de 16 años, que incluyó a 2.4 millones de personas, sugiere que el uso de Internet podría mejorar aspectos de bienestar como la satisfacción con la vida y el sentido de propósito, desafiando la idea comúnmente aceptada de que el uso de Internet tiene efectos negativos en el bienestar de las personas.

«Es una pieza importante del rompecabezas sobre el uso de los medios digitales y la salud mental», señala el psicólogo Markus Appel de la Universidad de Würzburg en Alemania. «Si el uso de redes sociales, Internet y teléfonos móviles es realmente una fuerza devastadora en nuestra sociedad, deberíamos verlo en este estudio panorámico, pero no lo hacemos». Tales preocupaciones suelen estar relacionadas con comportamientos vinculados al uso de redes sociales, como el ciberacoso, la adicción a las redes sociales y problemas de imagen corporal. Pero los mejores estudios hasta ahora han demostrado efectos negativos pequeños, si es que los hay, del uso de Internet en el bienestar, dice Appel.

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Los autores del último estudio, publicado el 13 de mayo en la revista Technology, Mind and Behaviour, buscaron capturar una imagen más global de los efectos de Internet que la investigación anterior. «Mientras que Internet es global, su estudio no lo es», dijo Andrew Przybylski, investigador de la Universidad de Oxford en el Reino Unido, quien estudia cómo la tecnología afecta el bienestar, en una conferencia de prensa el 9 de mayo. «Más del 90% de los conjuntos de datos provienen de un puñado de países de habla inglesa», que están principalmente en el norte global, agregó. Los estudios anteriores también se han centrado en jóvenes, añadió.

Para abordar esta brecha en la investigación, Przybylski y sus colegas analizaron datos sobre cómo el acceso a Internet estaba relacionado con ocho medidas de bienestar del Gallup World Poll, realizado por la empresa de análisis Gallup, con sede en Washington DC. Los datos fueron recolectados anualmente de 2006 a 2021 de 1,000 personas, mayores de 15 años, en 168 países, a través de entrevistas telefónicas o en persona. Los investigadores controlaron factores que podrían afectar el uso de Internet y el bienestar, incluyendo nivel de ingresos, estado laboral, nivel educativo y problemas de salud.

El equipo encontró que, en promedio, las personas que tenían acceso a Internet tenían un puntaje 8% más alto en medidas de satisfacción con la vida, experiencias positivas y contentamiento con su vida social, en comparación con las personas que no tenían acceso a la web. Las actividades en línea pueden ayudar a las personas a aprender cosas nuevas y hacer amigos, lo que podría contribuir a los efectos beneficiosos, sugiere Appel.

El efecto positivo es similar al beneficio para el bienestar asociado con dar un paseo por la naturaleza, dice Przybylski.

Sin embargo, las mujeres de 15 a 24 años que informaron haber utilizado Internet en la semana pasada estaban, en promedio, menos satisfechas con el lugar donde viven, en comparación con las personas que no usaron la web. Esto podría deberse a que las personas que no se sienten bienvenidas en su comunidad pasan más tiempo en línea, dijo Przybylski. Se necesitan más estudios para determinar si las relaciones entre el uso de Internet y el bienestar son causales o simplemente asociaciones, agregó.

El estudio llega en medio del debate sobre la regulación del uso de Internet y las redes sociales, especialmente entre los jóvenes. «El estudio no puede contribuir al debate reciente sobre si el uso de redes sociales es perjudicial o si los teléfonos inteligentes deberían prohibirse en las escuelas», porque el estudio no fue diseñado para responder a estas preguntas, dice Tobias Dienlin, quien estudia cómo las redes sociales afectan el bienestar en la Universidad de Viena. «Diferentes canales y usos de Internet tienen efectos muy diferentes en los resultados de bienestar», añade.

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