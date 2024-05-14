La tarde del martes, integrantes del magisterio de Los Cabos denunciaron que Abel Enrique Miranda Carmona, conocido como «Profe Licky Miranda» y actual secretario general de la delegación de Cabo San Lucas, sigue percibiendo su sueldo de la Secretaría de Educación Pública (SEP) a pesar de no cumplir con sus obligaciones laborales.

En una entrevista con un grupo de maestros del municipio, identificados como «Grupo Magisterial Cabeño», se señaló al funcionario por su ausencia prolongada en el trabajo. Según los docentes, Miranda Carmona lleva dos años sin asistir a su puesto y, en cambio, participa en actividades políticas sin haber solicitado un permiso sin goce de sueldo. Además, se le acusa de recibir dos sueldos simultáneamente.

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«El profesor Abel Enrique Miranda lleva dos años en la administración del profesor Óscar Leggs Castro, pero se la pasa en eventos políticos y no está trabajando aquí, frente a grupo,» comentaron los maestros.

Los denunciantes, que prefirieron mantener su anonimato por temor a represalias, señalaron que Miranda Carmona nunca pidió un permiso sin goce de sueldo. «Hasta donde sabemos, lleva dos años cobrando un sueldo de maestro, lo cual es imposible de justificar porque sus horarios se empalman con sus compromisos como secretario general de la delegación de Cabo San Lucas», explicaron.

El grupo hizo un llamado urgente a las autoridades para que tomen medidas contra Miranda Carmona. «Queremos que las autoridades procedan inmediatamente. No puede seguir cobrando dos sueldos. Respetamos sus preferencias políticas, pero no es justo que cobre un sueldo sin desquitarlo», manifestaron.

Cabe recordar que Miranda Carmona fue visto recientemente en un evento de la candidata presidencial Claudia Sheinbaum Pardo, en el gimnasio auditorio «Leonardo Gastélum». Durante el evento, se le observó entre los simpatizantes del presidente de Los Cabos con licencia, quienes lanzaron consignas en contra del aspirante a la alcaldía por la Cuarta Transformación, Christian Agúndez Gómez.

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