En su conferencia matutina este lunes, Andrés Manuel López Obrador, abordó el tema de la presencia de residentes extranjeros en Baja California Sur, en particular estadounidenses. Esto surgió tras la visita de la asesora de seguridad de EE. UU., Liz Sherwood Randall, acompañada por el embajador Ken Salazar, para discutir cuestiones migratorias.

López Obrador reconoció el atractivo que México representa para los estadounidenses, refiriéndose a ciudades como Ciudad de México, Jalisco y Yucatán como destinos populares para vivir.

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«Muchos estadounidenses ven a nuestro país como un paraíso para vivir, lo ven como el edén, por ejemplo, en la Ciudad de México hay muchos ciudadanos americanos viviendo en ella y, no los culpo, es una de las ciudades más hermosas del mundo», dijo el mandatario, para luego añadir: “No quiero herir susceptibilidades, ni sentimientos, pero, a todos nos consta que están llegando a vivir muchísimos estadounidenses a Yucatán, Jalisco, Baja California Sur y Ciudad de México a construir sus casas».

«Incluso, es tanta la cantidad de ciudadanos americanos que se vienen a vivir a Estados Unidos que ya le dijimos a la asesora de seguridad en la reunión que nos íbamos a poner más estrictos en el tema de visas», bromeó el presidente.

Destacando la importancia de la relación bilateral, López Obrador subrayó los lazos históricos y comerciales entre México y EE. UU., señalando los más de 40 millones de mexicanos que residen en Estados Unidos. Abogó por una mayor integración económica y cooperación en la región de América del Norte.

«Somos hermanitos, somos el principal socio comercial y debemos tener una integración económica cada vez mayor. Nos necesitamos, nos complementamos. Somos pueblos hermanos, somos vecinos; debemos fortalecer la región de América del Norte», concluyó.

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