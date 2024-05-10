En un ambiente cargado de expectativas políticas, la candidata a la presidencia de México, Claudia Sheinbaum Pardo, despejó las dudas y consolidó su apoyo firme hacia Christian Agúndez Gómez, candidato a la alcaldía de Los Cabos. El escenario fue el Hotel Tesoro en Cabo San Lucas, donde se congregaron figuras clave del partido y la prensa local ávida de respuestas claras.

Sheinbaum Pardo, enérgica y segura, respaldó a Agúndez Gómez, destacando su respaldo no sólo como líder de la coalición «Sigamos haciendo historia», sino como ciudadana comprometida con el bienestar del pueblo.

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«Christian cuenta con todo nuestro respaldo, de MORENA, del pueblo y el mío propio», declaró enfáticamente la candidata presidencial, mostrando un respaldo contundente hacia la candidatura local.

Las tensiones políticas en Los Cabos, entre los grupos «Migriño» y «Los Cabos», encabezados por Óscar Leggs Castro y Agúndez Gómez respectivamente, han sido motivo de preocupación. Ante esto, Sheinbaum Pardo subrayó la legitimidad del proceso interno del partido en la región. «Hubo una encuesta en Los Cabos y Christian Agúndez salió victorioso. Aunque entendemos que haya descontento entre algunos compañeros, confiamos en que Christian será el próximo alcalde», afirmó con determinación.

Sobre el actual alcalde con licencia, el profesor Leggs Castro, Sheinbaum Pardo manifestó un tono conciliador. Reconoció su valiosa contribución al partido y aseguró que seguirá colaborando en el proyecto. «El profesor Óscar Leggs es un buen compañero y continuará siendo parte de nuestro equipo. Mantenemos una comunicación constante con él, por lo que no veo mayores obstáculos en nuestra colaboración», enfatizó.

El respaldo a Agúndez Gómez no sólo fue verbal, sino que se materializó con la presencia de destacados miembros del partido. Entre ellos estaban Manuel Cota Cárdenas y Luis Armando Diaz, candidatos a diputados federales por la región, Milena Quiroga Romero, candidata a la alcaldía de La Paz, y Homero Davis Castro, candidato a senador. Su presencia reafirmó el compromiso del partido con la candidatura local y la unidad en torno a los objetivos comunes.

En sus últimas palabras, Sheinbaum Pardo reiteró su confianza en Christian Agúndez. «Christian cuenta con el apoyo popular, del partido y el mío propio. Estoy segura de que será el próximo presidente municipal de Los Cabos», concluyó, dejando claro el respaldo total hacia el candidato local y consolidando la imagen de unidad y fortaleza del partido en la región.

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