El escándalo en torno al ministro en retiro Arturo Zaldívar y su círculo de confianza dentro del Poder Judicial ha tomado un giro aún más sombrío con la revelación de un explosivo audio por parte del canal de noticias N+ de Televisa. Este material, grabado en secreto por el magistrado Alberto Roldán entre 2020 y 2021, ha arrojado luz sobre las oscuras prácticas que supuestamente tuvieron lugar durante el mandato de Zaldívar como presidente de la de la Suprema Corte de Justicia de la Nación entre 2019 y 2023.

El contenido del audio, que ha sido respaldado por testimonios de otros jueces y funcionarios, apunta directamente a Carlos Alpízar, secretario de la presidencia del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), durante la administración de Zaldívar, y a Constancio Carrasco, ex titular de la Unidad para la Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal. Se les acusa de haber presionado a jueces para dictar sentencias favorables a ciertos intereses.

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La denuncia anónima que desencadenó esta investigación ha cobrado más fuerza con la citación de los jueces supuestamente afectados por estas presiones. El Consejo de la Judicatura, según informes de Reforma, ha iniciado el proceso para recabar pruebas que respalden estas acusaciones.

El testimonio de Roldán, quien grabó el audio, ha sido fundamental en este proceso y ha generado una intensa atención pública. Sin embargo, la respuesta no se ha hecho esperar. Horas después de la divulgación del audio, Alpízar emitió una carta en la que niega rotundamente las acusaciones, afirmando que el material fue manipulado y que las conversaciones nunca tuvieron lugar.

Xóchitl Gálvez se pronuncia sobre los audios: Un golpe a la integridad del Sistema Judicial Mexicano

Xóchitl Gálvez Ruiz, la candidata presidencial de la coalición «Fuerza y corazón por México», ha emitido un contundente pronunciamiento sobre los recientes audios filtrados de Alpízar: «Es de verdad muy delicado, porque es una prueba contundente (…) eso es totalmente ilegal (…) creo que Arturo Zaldívar debería de separarse de la campaña de Sheinbaum».

Sobre la filtración de audios que confirmarían presiones por parte de Arturo Zaldívar en resoluciones de la Corte, Xóchitl Gálvez opina que el ex ministro debería renunciar a la campaña de Claudia Sheinbaum @arieltrdgz pic.twitter.com/VcFfyLlPnL — La Silla Rota (@lasillarota) May 8, 2024

Este último desarrollo agrega una capa adicional de complejidad a un caso que ya ha capturado la imaginación del público mexicano y ha puesto en tela de juicio la integridad del sistema judicial del país.