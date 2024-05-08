En un evento nacional de Protección Civil, el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío se convirtió en el centro de atención, pero su evasión dejó a los docentes insatisfechos y determinados a continuar con sus protestas.

El recinto del Centro de Convenciones de La Paz se convirtió en el escenario de una batalla silenciosa cuando los profesores, vigilantes y determinados, esperaban ansiosamente la salida del gobernador Castro Cosío. Sin embargo, su ausencia dejó a los maestros con el deseo insatisfecho de confrontarlo cara a cara sobre el incumplimiento del pago del 100% de sus quinquenios, eje central del conflicto del gremio con el gobierno del estado.

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La sospecha de que el mandatario pudo haberse retirado en secreto en una ambulancia desató la ira de los docentes, quienes bloquearon la salida del recinto en un intento de hacerse escuchar. Aunque su objetivo inicial no se cumplió, su presencia en el evento nacional sirvió como una plataforma para exponer sus reclamos ante la opinión pública.

Sin embargo, su determinación no se detiene aquí. Con una marcha planificada para el día siguiente, los profesores planean llevar su protesta a las calles, convocando no sólo a sus colegas, sino también a los padres de familia cuyo apoyo es fundamental para poner fin al conflicto y devolver a los estudiantes a las aulas.

En una carta abierta a la sociedad, los trabajadores de la educación dejaron en claro que no están buscando un aumento salarial, sino simplemente lo que les corresponde por ley. Su mensaje es claro: no retrocederán hasta que sus demandas sean atendidas y sus derechos laborales sean respetados.