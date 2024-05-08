La directora de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Anne Milgram, arremetió el martes pasado contra la lentitud del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en la emisión de visas para sus agentes, vital para la lucha conjunta contra el narcotráfico.

Durante una comparecencia en la Cámara Baja de Estados Unidos, Milgram expresó su preocupación por la demora: «Hemos estado esperando ocho meses por una visa y sabemos el costo que eso significa para nosotros en términos de nuestra capacidad para trabajar».

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Los números son contundentes. Más de 100 mil estadounidenses pierden la vida anualmente debido a sobredosis de drogas, un recordatorio trágico del valor del tiempo en esta lucha sin cuartel. «Cada minuto cuenta», enfatizó Milgram.

El presidente de la subcomisión de Justicia, Comercio, Ciencia y Agencias relacionadas, Hal Rogers, se unió al coro de preocupaciones al señalar la falta de encuentros entre Milgram y funcionarios mexicanos de alto nivel desde su asunción al cargo. «Es alarmante», puntualizó Rogers, enfatizando los esfuerzos infructuosos por establecer canales de comunicación efectivos.

En un intercambio tenso, Rogers cuestionó a Milgram sobre su nivel de satisfacción con la cooperación de México, una pregunta que la directora evitó abordar directamente, subrayando así las tensiones latentes en la relación bilateral en materia de seguridad.

Este no es un problema nuevo. En 2021, fuentes anónimas del gobierno de Joe Biden levantaron acusaciones similares, señalando que la demora en la emisión de visas estaba socavando los esfuerzos conjuntos de seguridad. La sombra del pasado también se cierne sobre este conflicto, con el arresto en 2020 del exsecretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos, por parte de la DEA en el aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Este incidente desencadenó una congelación inicial por parte de López Obrador en el proceso de emisión de visas para los agentes, lo que ha limitado significativamente la cooperación entre ambas naciones en la lucha contra los cárteles de la droga.