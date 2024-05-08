En un mundo donde la búsqueda de la felicidad es casi una obsesión nacional, Dinamarca brilla como un faro de alegría entre las tormentas de la vida. ¿El secreto? Bueno, según Meik Wiking, «el hombre más feliz del mundo», se reduce a tres frases simples pero poderosas que todo danés se repite a diario.

1. «NO EXISTE EL MAL TIEMPO, SÓLO LA ROPA EQUIVOCADA»: Una filosofía tan práctica como ponerse un abrigo en invierno. Los daneses, con su amor por la vida al aire libre, han convertido esta antigua expresión en un mantra. ¿Llueve? ¡No hay problema! Sólo necesitas el atuendo adecuado y estarás listo para disfrutar de cualquier clima que te lance el cielo.

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2. «¿HACEMOS UN POCO DE HYGGE?»: Aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente acogedoras. El «hygge» es más que una palabra; es un estilo de vida. Imagine un ambiente cálido y acogedor, con velas titilando y buenos amigos riendo a su alrededor. Eso es «hygge». Y sí, los daneses son maestros en convertir cualquier situación en algo «hyggeligt».

3. «DEJA DE PREOCUPARTE»: En un mundo lleno de estrés y ansiedad, los daneses tienen una respuesta simple: «Pyt med det». Esta frase, que suena tan reconfortante como un abrazo en una noche fría, es la forma danesa de decir «no te preocupes». Y para darle un toque moderno, algunas familias incluso tienen un botón «pyt» que, con sólo presionarlo, te recuerda que ese problema que te quita el sueño probablemente no importará tanto en tres meses.

Así que la próxima vez que te sientas abrumado por la vida, recuerda estas sabias palabras de los daneses. Porque, como dice Wiking, la felicidad está en todas partes, sólo tenemos que saber dónde buscar y, por supuesto, llevar el abrigo correcto…

Meik Wiking es director ejecutivo del Instituto para la Búsqueda de la Felicidad de Copenhague, investigador asociado por Dinamarca en la Base de Datos Mundial de la Felicidad y miembro fundador de la Red Latinoamericana de Políticas de Bienestar y Calidad de Vida.