Ante la inminencia de la temporada de lluvias y ciclones en México, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) presenta su pronóstico para el año 2024. Con un inicio programado para el 15 de mayo en el Pacífico y el 1 de junio en el Atlántico, este año se vislumbra como una temporada especialmente activa, impulsada en parte por el fenómeno de «La Niña». Según Alejandra Margarita Méndez Girón, coordinadora general del SMN, se esperan un total de entre 35 y 45 sistemas desarrollados en las cuencas de ambos océanos.

«Se pronostica que del total de ciclones generados, al menos cinco impacten a nuestro país, por el lado de ambas cuencas; se espera un total de 35 a 45 sistemas desarrollados, por el lado del Pacífico se esperan 15 a 18, y por el lado del Atlántico de 20 a 23», afirmó Méndez Girón.

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La funcionaria también remarcó un aumento del 50% en el desarrollo ciclónico en el océano Atlántico, superando el promedio histórico de 14 sistemas, mientras que en el Pacífico se prevé un incremento del 10% sobre el promedio de 15 sistemas.

Lo anterior sugiere que al menos cinco impactos importantes podrían azotar territorio mexicano este año. Además, existe la preocupante posibilidad de que los huracanes que impacten, tanto en el océano Pacífico como en el Atlántico, alcancen la categoría cinco.

Pacífico y Atlántico: ¿qué esperar?

En el Pacífico se prevén entre ocho y nueve tormentas tropicales, cuatro a cinco huracanes de categoría uno y dos, y tres a cuatro huracanes de categoría tres, cuatro o cinco. Por su parte, en el Atlántico se anticipan de 11 a 12 tormentas tropicales, cinco a seis huracanes de categoría uno o dos, y cuatro a cinco huracanes de categoría tres, cuatro o cinco.

Estados en riesgo: Baja California Sur a la cabeza

Al evaluar los estados con mayor probabilidad de ser impactados, Baja California Sur lidera la lista con un 13.0%, seguido por Sinaloa y Quintana Roo, ambos con un 10.3%, y Veracruz con un 8.9%.

El SMN insta a la población a mantenerse informada sobre las condiciones climáticas en sus comunidades y a tomar las precauciones necesarias ante la inminente llegada de la temporada de ciclones.