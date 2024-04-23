Imagínate disfrutar de una vista impresionante de La Paz y su bahía desde un punto privilegiado. El nuevo mirador del Cerro Atravesado en la capital de Baja California Sur te ofrece precisamente eso y más. Este proyecto, que se ha convertido rápidamente en un punto de referencia tanto para los habitantes locales como para los entusiastas del deporte y la naturaleza, ha alcanzado un notable progreso hasta la fecha.

Ubicado en la Colonia Roma, municipio de La Paz, este mirador ya se ha convertido en un sitio emblemático. No sólo cuenta con la palabra «La Paz» en letras grandes que son perfectas para una foto memorable, sino que también dispone de bancas de concreto y una valla de protección. Es el lugar ideal para practicar deportes al aire libre o simplemente para relajarse y disfrutar de las impresionantes vistas panorámicas de la ciudad, sus espacios verdes y la arquitectura urbana.

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Pero eso no es todo. Para garantizar la seguridad de los visitantes, se ha instalado una caseta de vigilancia en el acceso al mirador. Esta caseta está equipada con una pluma para regular el acceso y elementos de iluminación que aseguran un ambiente seguro durante todo el día.

Uno de los atractivos más destacados del mirador es la vista privilegiada del atardecer. Además, los amantes de la naturaleza tendrán la oportunidad de observar diversas especies de aves que habitan en la zona, añadiendo un toque natural a esta experiencia urbana.

Pero las mejoras no se detienen ahí. Según los trabajadores en el lugar, se están implementando servicios de baños para asegurar la comodidad de los visitantes durante su estancia en el Cerro Atravesado.

En resumen, el mirador del Cerro Atravesado se ha convertido en un punto de encuentro para locales y turistas, ofreciendo una experiencia única que combina la belleza natural con la arquitectura de La Paz. Es un lugar que no puedes perderte en tu próxima visita a Baja California Sur.