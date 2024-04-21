Más de 200 jornaleros agrícolas del rancho «El Piloto», en Vizcaíno, Baja California Sur, tomaron acciones contundentes el pasado fin de semana. Cansados de meses sin recibir sus salarios y del impago del aguinaldo de 2023, los trabajadores cerraron las oficinas administrativas de la empresa en protesta.

La situación se agrava con las acusaciones de presuntos maltratos y despidos injustificados cuando los trabajadores se atreven a alzar la voz. «Hemos tocado fondo», declara uno de los trabajadores, reflejando la desesperación que vive la comunidad laboral de «El Piloto».

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La empresa detrás de «El Piloto» es Baja Best, propiedad de Max Ibarguen. A pesar de la magnitud del conflicto, las autoridades laborales, tanto federales como estatales, han permanecido al margen. Los jornaleros, en su indignación, lamentan que las autoridades «no hayan movido un dedo» para resolver la situación.

La toma de las oficinas no es solo una demanda por el pago de salarios atrasados, sino un grito de justicia y dignidad laboral. Los trabajadores han cerrado los accesos al rancho, impidiendo tanto entradas como salidas, mostrando su determinación para no ceder hasta que se les pague hasta el último centavo que se les adeuda.

Este caso resalta la precaria situación laboral que enfrentan muchos jornaleros agrícolas en México. La falta de regulación y supervisión por parte de las autoridades permite que situaciones como estas se prolonguen, afectando gravemente la vida de las personas que dependen de su trabajo para subsistir.