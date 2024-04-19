En una sesión crucial del Consejo de Seguridad de la ONU celebrada el jueves, se puso a prueba la aspiración de Palestina de obtener reconocimiento como Estado miembro de pleno derecho en las Naciones Unidas. Sin embargo, el camino hacia la plena membresía enfrenta un obstáculo significativo: el poder de veto de Estados Unidos, un miembro fundador con la autoridad para bloquear tales iniciativas.

La propuesta de resolución, respaldada por Argelia, buscaba recomendar a la Asamblea General de Naciones Unidas que Palestina sea admitida como miembro de la ONU. El resultado fue un reflejo de la división entre los miembros del Consejo: 12 países votaron a favor, 3 se abstuvieron y Estados Unidos ejerció su poder de veto.

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Para que un Estado sea admitido como miembro pleno de la ONU, se requiere una recomendación positiva del Consejo de Seguridad con al menos 9 votos a favor, sin ningún veto de los cinco miembros permanentes, seguido de una aprobación por mayoría de dos tercios en la Asamblea General.

Este no es el primer intento de Palestina de obtener el reconocimiento. En septiembre de 2011, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, comenzó el proceso, que se estancó debido a la oposición de Estados Unidos. No obstante, en noviembre del año siguiente, Palestina logró obtener el estatus de «Estado observador no miembro».

La reciente solicitud de Palestina para la plena membresía, presentada a principios de abril, se produce en un contexto de creciente tensión, marcado por los ataques israelíes en Gaza. Esta renovada iniciativa palestina refleja su persistente búsqueda de reconocimiento y apoyo internacional en su lucha por la autodeterminación y la paz.

Es evidente que el tema sigue siendo una cuestión delicada y polémica en la arena internacional. Las decisiones en el Consejo de Seguridad no sólo reflejan posturas políticas, sino también el equilibrio de poder y las alianzas estratégicas entre los países miembros. Mientras Palestina busca su lugar en la comunidad internacional, el papel de Estados Unidos como actor clave en este proceso sigue siendo central y controvertido.