En un emocionante lapso de 3 horas, 2 minutos y 6 segundos, el corredor loretano, Marcos Julián Davis Ulloa, cruzó la línea de meta del emblemático Maratón de Boston. Con el dorsal número 5038 en su camiseta, Marcos no sólo completó la exigente ruta, sino que se unió al selecto grupo de más de 30,000 atletas provenientes de 129 naciones que participaron en esta edición histórica.

Desde su primera edición en 1897, el Maratón de Boston se ha consolidado como una de las seis «Majors» de atletismo, atrayendo a los más destacados deportistas y entusiastas del mundo. En esta ocasión, la gloria fue para el etíope Sisay Lemma, quien conquistó la categoría masculina con un tiempo impresionante de 2:06:17, y para la keniana Hellen Obir en la femenina, marcando 2:22:37.

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Aunque Marcos Julián no alcanzó el podio, su determinación y pasión quedaron evidentes. «Nuestro objetivo era correr bajo 2:50, un desafío ambicioso. A pesar de la ruta exigente y el calor en la primera mitad de la carrera, dimos nuestro máximo», compartió Marcos Julián.

Con un ritmo prometedor hasta el kilómetro 30, donde se perfilaba un tiempo de 1:48, Marcos Julián reflejó su confianza en sus habilidades. «Aunque esta vez no logramos nuestro tiempo deseado, estoy seguro de que en futuros maratones alcanzaremos esa marca», aseguró, agradeciendo el apoyo inquebrantable que recibió en su preparación para este evento de renombre mundial.

Marcos Julián aspira a que su experiencia sirva de inspiración para los corredores de nuestro estado y más allá. Su tenacidad y espíritu de superación resaltan la verdadera esencia del Maratón de Boston: una carrera que va más allá de la competencia, siendo un testamento de perseverancia, pasión y comunidad en el mundo del atletismo.