La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha lanzado una advertencia de viaje dirigida a los ciudadanos mexicanos ante la situación de creciente violencia en Israel. En un llamado urgente, la cancillería ha recomendado encarecidamente posponer cualquier viaje no esencial al país, priorizando la seguridad y el bienestar de sus nacionales.

Alicia Bárcena, titular de la SRE, ha enfatizado la importancia de utilizar las rutas comerciales disponibles para salir de Israel de manera segura. Sin embargo, ha advertido sobre la imprevisibilidad de futuras evacuaciones seguras, instando a la acción inmediata. «Es fundamental que los ciudadanos mexicanos en Israel estén al tanto de la situación en curso y tomen las medidas necesarias para salvaguardar su seguridad y bienestar», subrayó Bárcena.

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Para aquellos que se encuentran actualmente en territorio israelí, se aconseja coordinar su salida de manera inmediata y tomar precauciones adicionales. La embajada de México en Israel ha asegurado estar disponible para brindar asistencia y apoyo a los ciudadanos mexicanos que lo requieran, ofreciendo información de contacto a través del correo electrónico infoisr@sre.gob.mx y el número de teléfono (972-3) 516-3938, con atención de lunes a viernes.

En medio de esta situación delicada, se hace hincapié en la importancia de que los ciudadanos mexicanos se mantengan informados y sigan de cerca las recomendaciones tanto de las autoridades locales como de su país de origen. La prudencia y la precaución son fundamentales en momentos de incertidumbre como este.