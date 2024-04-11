En medio de una creciente confusión alimentada por una publicidad engañosa en las redes sociales, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha salido a desmentir categóricamente la existencia de un programa que promete la instalación gratuita de paneles solares.

La campaña, que circuló en Facebook, ilusionaba a los usuarios del servicio eléctrico con la perspectiva de obtener beneficios sin costo alguno, simplemente ingresando a un enlace y proporcionando algunos datos. Sin embargo, la CFE ha sido firme en su posición: este programa no existe y cualquier oferta que lo promueva es falsa.

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«La CFE no vende paneles solares», enfatizó la paraestatal, aclarando que su rol se limita a facilitar el trámite de contratación de suministro para aquellos clientes que ya poseen celdas fotovoltaicas. Este mensaje se ve respaldado por información disponible en su sitio web oficial.

Es importante distinguir que, si bien la CFE no ofrece paneles solares gratuitos, existen entidades como el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) y el Fideicomiso para el Aislamiento Térmico (FIPATERM) que sí comercializan estos sistemas bajo esquemas propios. Sin embargo, cualquier costo asociado se reflejará en el recibo de la CFE de manera transparente.

La CFE también destacó su compromiso con la instalación de celdas fotovoltaicas en comunidades rurales y zonas urbanas marginadas, como parte de programas sociales coordinados con la Secretaría de Energía. Estos esfuerzos están enmarcados en iniciativas como el Fondo de Servicio Universal Eléctrico (FSUE).

En resumen, la CFE reitera que no realiza trámites destinados a regalar paneles solares en sus centros de atención a clientes, y subraya la importancia de verificar la veracidad de las ofertas que circulan en línea. Esta aclaración busca disipar cualquier malentendido y enfocar la atención en las políticas reales de energía solar en México.