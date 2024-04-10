Después de dos días de tensión marcados por un paro escalonado y horas de arduas negociaciones, el Sindicato de burócratas y el Gobierno del Estado han llegado a un acuerdo histórico. El sindicato ha aceptado el aumento salarial del 6 por ciento propuesto por el gobierno, poniendo fin al plantón que mantenían en la Plaza de la Reforma, del Palacio de Cantera. A partir de este jueves, los trabajadores del estado y municipios reanudarán sus labores de manera normal.

Inicialmente, los sindicalizados habían demandado un incremento del 10 por ciento en sus salarios, similar al otorgado recientemente a los burócratas cabeños. Sin embargo, el Gobierno Estatal anunció el miércoles que la negociación concluyó con un aumento del 6% en sueldo y sobresueldo, junto con un 10% adicional en bonos.

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El acuerdo incluye mejoras significativas en las prestaciones, como el aumento a 25 mil pesos en el bono anual de fin de año para los mil 634 agremiados del sindicato, entre otros puntos exigidos durante las negociaciones.

El gobernador Víctor Castro Cosío destacó la importancia de este acuerdo, resaltando la mejora en las condiciones laborales y prestaciones sociales para los burócratas. Además, expresó su reconocimiento a la disposición de ambas partes para cerrar este proceso de negociación de manera satisfactoria.