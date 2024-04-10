En medio de una creciente crisis diplomática entre Ecuador y México, el vicecanciller ecuatoriano, Alejandro Dávalos, arremetió contra México por lo que considera una concesión indebida de asilo diplomático al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, actualmente prófugo de la justicia.

La tensión entre ambos países se ha agudizado desde que Ecuador tomara la decisión de irrumpir en la embajada mexicana en Quito para arrestar a Glas, quien enfrenta cargos por corrupción, incluyendo asociación ilícita, cohecho y peculado, durante su mandato como vicepresidente bajo el gobierno de Rafael Correa.

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Aunque Glas había sido liberado anteriormente por orden de un tribunal, esta decisión fue anulada posteriormente por la Corte Constitucional ecuatoriana. El vicecanciller Dávalos criticó enérgicamente a la embajada mexicana por permitir que Glas permanezca en su recinto, ignorando las responsabilidades legales que tiene pendientes en Ecuador. Esta acción, según Dávalos, socava el principio del asilo diplomático.

En sus declaraciones, Dávalos no solo cuestionó la actuación de México en relación con el caso Glas, sino que también acusó al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, de inmiscuirse en los asuntos internos de Ecuador al poner en duda la legitimidad de las elecciones de 2023.

El llamado de Dávalos a la comunidad internacional fue claro: es necesario revisar las normas que rigen el asilo diplomático para evitar la impunidad y combatir el crimen organizado trasnacional. Además, expresó el deseo de Ecuador de restablecer las relaciones bilaterales con México y buscar una solución satisfactoria para ambas partes, haciendo un llamado a la colaboración de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en este proceso.

La situación entre Ecuador y México continúa siendo delicada, pero las declaraciones del vicecanciller ecuatoriano reflejan la determinación de su país por abordar este conflicto diplomático y encontrar una solución que respete los principios del derecho internacional y la justicia.