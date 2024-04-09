Tras concluir las sesiones de trabajo sobre las estructuras de los siete distritos electorales de Los Cabos, los candidatos Christian Agúndez Gómez y Homero Davis Castro, postulados a la presidencia municipal y al senado de la República, respectivamente, por la alianza «Sigamos haciendo historia», han reiterado su compromiso de trabajar en unidad para alcanzar una contundente victoria en las urnas el próximo 2 de junio.

Agúndez Gómez, respaldado por MORENA-PT-PVEM y Nueva Alianza en su candidatura a la alcaldía, expresó su agradecimiento al senador Davis Castro y a todos los candidatos a diputados de los siete distritos electorales de Los Cabos por su apoyo inquebrantable.

ESPACIO PUBLICITARIO

Durante esta primera semana de campaña, ambos candidatos han difundido incansablemente el mensaje de la alianza «Sigamos haciendo historia», comprometiéndose con la ambiciosa meta de «5 de 5». Este objetivo abarca no sólo la victoria en las alcaldías y el Congreso local, sino también en las diputaciones federales, senadurías y la presidencia de la República.

Agúndez Gómez y Davis Castro han instado a sus equipos a mantener la vigilancia y redoblar los esfuerzos en el terreno, promoviendo activamente el voto y diseñando estrategias para garantizar su defensa el día de las elecciones, en pos del éxito de las fuerzas de izquierda en Baja California Sur.

Además, han hecho un llamado a las familias de Los Cabos para depositar su confianza en Agúndez Castro como futuro líder municipal, comprometido a un gobierno cercano y efectivo, capaz de abordar las necesidades y preocupaciones de la comunidad con prontitud y eficiencia.

Durante las primeras etapas de la campaña, Agúndez Gómez y Davis Castro también han reconocido el arduo trabajo de candidatos como Alondra Torres, Guillermina Díaz Rodríguez, Cristina Contreras, Gaby Montoya, Martín Escogido Flores, Omar Torres y Sergio Huerta en cada uno de los distritos electorales. En cada encuentro con los ciudadanos, Agúndez ha enfatizado la importancia de lograr el «segundo piso» de la Cuarta Transformación el próximo 2 de junio.