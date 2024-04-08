El Sindicato de Burócratas de Baja California Sur (BCS) ha hecho un llamado contundente a los trabajadores del servicio público en el estado y municipios para que se sumen a un paro de labores programado para este próximo martes. La medida, que se llevará a cabo de manera escalonada, busca presionar a las autoridades en respuesta a la falta de cumplimiento de un aumento salarial ya aprobado.

La protesta, que comenzará en la ciudad de La Paz, arrancará temprano en la mañana con el cierre de actividades en el Sistema de Agua Potable a partir de las 3 a.m., prolongándose hasta las 7 horas. Esta acción se replica en otras áreas del servicio público, abarcando diversos horarios y dependencias.

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La principal demanda de los sindicalizados estatales se centra en la actualización del incremento salarial del 6 %, el cual, a pesar de haber sido aprobado previamente, aún no se ha materializado en los ingresos de los trabajadores. Esta situación ha generado malestar y descontento entre los empleados del sector público, quienes ven en la medida de fuerza una vía para hacer valer sus derechos laborales.

La asamblea, punto neurálgico de esta movilización, está programada para comenzar a las 8 de la mañana en la explanada del Gobierno del estado, con la intención de concluir a las 15 horas. En este espacio, los líderes sindicales y los trabajadores reunidos expresarán sus reclamos de manera pública y buscarán llegar a acuerdos con las autoridades.

En respuesta a esta movilización, el gobernador, Víctor Castro Cosío, ha emitido un llamado a la responsabilidad, instando a una evaluación cuidadosa de las capacidades financieras de las instituciones, bajo el argumento de una gestión responsable de los recursos públicos. Sin embargo, las posturas aún distan de alcanzar un punto de acuerdo que satisfaga las demandas de los trabajadores.

Este paro de labores no solo pone de manifiesto las tensiones entre los sindicatos y las autoridades, sino que también refleja la creciente presión social por mejorar las condiciones laborales y salariales en el sector público. En un contexto de desafíos económicos y sociales, estas acciones son un recordatorio de la importancia de la negociación colectiva y el diálogo para la construcción de sociedades más equitativas y justas.