En una maniobra que busca fortalecer el equipo de campaña de Xóchitl Gálvez Ruiz en Baja California Sur, su representante, Francisco Pelayo Covarrubias, anunció este lunes que el exalcalde de Los Cabos, Arturo de la Rosa Escalante, se incorporará activamente a los esfuerzos de «Fuerza y Corazón por México».

«Seguimos sumando experiencia y capacidad al equipo ganador. Hoy, nuestro amigo Arturo de la Rosa Escalante asume la Coordinación Política para el Proceso Electoral 2024», declaró Pelayo Covarrubias.

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Con esta designación, De la Rosa Escalante emprenderá un recorrido por todo el estado con el objetivo de respaldar a todos los candidatos y garantizar que inicien la segunda semana de campaña con el respaldo y la influencia del exalcalde de Los Cabos.

De manera extraoficial, se ha filtrado a este medio que existe la posibilidad de que De la Rosa Escalante acompañe este martes al candidato a la presidencia municipal de Los Cabos, Víctor Ernesto Ibarra Montoya, reforzando así su presencia en la contienda electoral.