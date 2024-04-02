En el reciente Campeonato Nacional de Golf Lorena Ochoa, celebrado en Querétaro, Gustavo Escobar Sotelo, líder de la Asociación de Golfistas de Baja California Sur (AGBCS), resalta el notorio progreso en el nivel de los jóvenes golfistas, augurando un horizonte prometedor para la competencia a niveles superiores, como los Nacionales CONADE.

Sin embargo, Escobar Sotelo señala una desventaja respecto a otras regiones, especialmente en el norte y centro del país, atribuida a la carencia de entrenadores debidamente capacitados para perfeccionar las habilidades técnicas de los jugadores emergentes.

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Como respuesta a esta necesidad apremiante, a partir de julio se pondrá en marcha un programa de formación en colaboración con la Federación Mexicana de Golf, con el propósito de certificar entrenadores en el estado y elevar el nivel competitivo.

Durante el certamen nacional, los representantes de Baja California Sur, integrantes de la Zona Pacífico, entre ellos Juan Nicolás Marrufo, Elvis Barajas, Asante Rodríguez Schedler, Triana Rodríguez Schedler, Emily Búrquez, Sofía Chávez y Santiago Rosales, destacaron con su desempeño sobresaliente, evidenciando un crecimiento notable en su nivel de juego.

Con la mira puesta en mejorar los torneos organizados por la AGBCS, Escobar anunció la realización de un diagnóstico exhaustivo y la implementación de mejoras, así como un enfoque en el aspecto mental de los jugadores para complementar su desarrollo técnico.

Esto les proporcionará una plataforma sólida para competir por medallas en eventos como los Nacionales CONADE, capitalizando la motivación y el talento de los atletas. En cuanto a la planificación para el próximo ciclo, se buscará establecer una colaboración estratégica con US Kids de Estados Unidos, con el fin de integrar uno o dos torneos de esta liga internacional a la gira estatal. Esto abrirá la oportunidad de recibir jugadores de México y de otras partes del mundo, enriqueciendo el crecimiento y desarrollo del talento local.