La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) ha logrado un nuevo avance en el caso de Lorenzo “N”, acusado de desviar los ahorros de jubilados y pensionados del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Según la investigación de la PGJE, durante el período comprendido entre abril de 2012 y agosto de 2021, Lorenzo «N» habría manipulado con fines lucrativos fondos por un total de 338 mil pesos pertenecientes a jubilados y pensionados de la sección tercera del SNTE.

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La Procuraduría detalla que durante este lapso, Lorenzo «N» habría administrado los ahorros de la caja de SNTE destinada al mutualismo de jubilados y pensionados, sin entregar a los socios el dinero correspondiente. Esta acción, realizada con ánimo de lucro, resultó en un perjuicio individual para cada uno de los ahorradores agremiados.

En una audiencia inicial celebrada el 25 de marzo de este año, Lorenzo «N» enfrentó una vez más la justicia, siendo vinculado a proceso por el delito de administración fraudulenta. Cabe destacar que ya enfrentaba un proceso similar desde el 4 de febrero de 2023 por la misma acusación: administración fraudulenta con intervención directa y naturaleza dolosa, caracterizada por su consumación permanente.

Este nuevo vínculo a proceso refuerza el compromiso de la PGJE en la lucha contra la corrupción y el desvío de recursos, especialmente cuando afecta a los sectores más vulnerables, como los jubilados y pensionados. La sociedad espera que la justicia prevalezca y se sancione ejemplarmente cualquier acto que atente contra la estabilidad financiera y el bienestar de la comunidad educativa.