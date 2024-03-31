La comunidad artística sudcaliforniana con un historial de residencia probado y una trayectoria mínima de tres años en el estado tiene ahora la oportunidad de impulsar sus proyectos culturales a través del programa «La cultura en los municipios».

El Instituto Sudcaliforniano de Cultura ha anunciado la apertura de una convocatoria que ofrece estímulos económicos significativos, que oscilan entre los 20 mil y 50 mil pesos, destinados a iniciativas que buscan enriquecer el tejido cultural local. Estos proyectos deben centrarse en diversas disciplinas artísticas, desde las artes escénicas hasta la música, así como en la preservación de la memoria histórica.

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La iniciativa busca fomentar la descentralización cultural, llevando las presentaciones y talleres seleccionados a comunidades y zonas de atención prioritaria en todo el estado de Baja California Sur. Se espera que los proyectos seleccionados realicen un mínimo de tres presentaciones en formato presencial, además de ofrecer al menos un taller con una duración máxima de 20 horas.

Los interesados tienen hasta el 12 de abril para presentar sus propuestas, mientras que los resultados serán anunciados el 6 de mayo de este año. Es crucial que los participantes consulten detalladamente las bases de la convocatoria, disponibles en el sitio web oficial del Instituto Sudcaliforniano de Cultura.

Esta es una oportunidad única para los artistas locales de contribuir al enriquecimiento cultural de sus comunidades, mientras reciben apoyo financiero para llevar a cabo sus proyectos. ¡No pierdas la oportunidad de formar parte de este impulso hacia la diversidad cultural y la inclusión en Baja California Sur!

Para más información y para inscribir tu proyecto, visita este enlace.