Una manta exigiendo la renuncia de los directivos, por “abuso de poder” y despotismo, amaneció este lunes, colgada en la entrada de las instalaciones del Instituto Sudcaliforniano del Deporte ubicado en el bulevar Forjadores de esta capital.

En la manta se leía: “Alto biolencia, laboral de los derechos humanos trabajadores insude fuera directibos abuso de poder y déspotas. Gobernador responsable”.

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Con ella se exige renuncia de los responsables de las políticas deportivas del estado y un respeto hacia los derechos laborales en el INSUDE a cargo de Noé Fiol, , situación de la cual responsabilizan al gobernador Víctor Castro Cosío.

Recordemos que a finales de noviembre del año pasado, algunos trabajadores del INSUDE se manifestaron para denunciar que no se les adeudaba 5 meses de sueldo, y en la última semana de febrero del 2024 se hizo el dominio público lo que se conoció como “Trompeta Gate” , o la compra de 4 trompetas de aire comprimido para usarse en evento deportivo por las que pagó 3 millones de pesos, cuando su valor en cualquier tienda no rebasa los 2 mil pesos.