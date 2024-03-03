Deja que la ciudad te cante y cuente sus historias en voz de Luisa Luévano quien ofrecerá un concierto en la SCON.

“Cantos de la ciudad” es un viaje musical que explora las emociones humanas a través de diversas canciones poéticas que abordan temas como el amor, las leyendas y aspectos cotidianos.

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De la mano de Luisa sumérgete en la riqueza vocal y musical que ofrece esta experiencia que fusiona diferentes géneros de manera única.

La cita es el viernes 22 de marzo en punto de las 19 horas, en la Sala de Conciertos La Paz ubicada en Morelos y Félix Ortega en el centro de La Paz.

La entrada es libre.