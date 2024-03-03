El precio de la gasolina en Cuba experimentó un aumento significativo, pasando de 25 pesos cubanos (0.20 centavos de dólar) a 132 pesos cubanos (1.10 dólares), lo que representa un incremento del 428%. Por su parte, la gasolina especial subió de 30 (0.25 centavos de dólar) a 156 pesos cubanos (1.30 dólares), reflejando un alza del 420%.

En contraposición, el precio de la gasolina en México se mantiene en un promedio de 1.20 dólares.

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Este incremento ha suscitado descontento entre los ciudadanos, evidenciado por largas filas en algunos establecimientos. “Me voy a comprar una bicicleta que la gasolina está muy cara, unos patines o unas carretas con caballo”, ironizó Giovanni García, un mensajero de 27 años, mientras esperaba cargar el tanque de su automóvil en una estación de combustible en el oeste de La Habana.

El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, anunció nuevos precios minoristas del combustible y una “nueva tarifa eléctrica para los consumidores por arriba de 500 kWh”, con el objetivo de lograr el reabastecimiento de los combustibles y promover el ahorro en los consumidores más grandes.

Este incremento ha generado preocupación entre la población, que teme una escalada de precios en medio de la inflación que afecta al país desde 2021. Las autoridades pospusieron la entrada en vigor del aumento, prevista para el 1 de febrero, debido a un incidente de ciberseguridad.