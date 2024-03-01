Los domingos de marzo, están reservados para que bailes el cadencioso ritmo del Danzón a partir de las 6 de la tarde en la josefina Plaza Mijares.

Así que alista tus mejores pasos y prepárate a disfrutar de tres horas de música y danzón de la mano del instructor Alfredo Figueroa y de un DJ profesional.

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«Las tardes de danzón», del 3, 10 y 31 de marzo serán el espacio perfecto para los que gusten de mover el cuerpo con este tropical ritmo.

Si no tienes pareja, no te preocupes, te consiguen una.

La entrada es libre, no faltes.