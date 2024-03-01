¡San José del Cabo se prepara para una explosión de cultura y entretenimiento durante sus Fiestas Tradicionales del 2024! Este año, el Comité Organizador nos ha sorprendido con una cartelera de artistas de renombre internacional que sin duda alguna pondrán a vibrar a todos los asistentes del 16 al 20 de marzo.

Desde el pop melódico de Jesse y Joy hasta los emblemáticos Tucanes de Tijuana, pasando por el inconfundible estilo de Edén Muñoz y el ritmo inigualable de Mi Banda El Mexicano, esta celebración promete ser inolvidable para todos los presentes.

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Pero no todo es música en estas festividades. El programa incluye una variedad de actividades para satisfacer todos los gustos y edades. Desde eventos religiosos hasta competencias deportivas, pasando por concursos gastronómicos que pondrán a prueba el paladar de los asistentes con delicias como el burrito, tamal y queso. Además, se dará lugar a la presentación de talento local, destacando así la riqueza cultural de la región.

La diversión comienza el sábado 16 con el encantador pop de Jesse y Joy, seguido el domingo por el talentoso Tito Doble P. El lunes, los icónicos Tucanes de Tijuana prometen una noche llena de ritmo y alegría.

La semana continúa con la cautivadora presencia de Edén Muñoz el martes, para culminar el miércoles con una explosión de energía al ritmo de Mi Banda El Mexicano, acompañados por los talentosos Perdidos de Sinaloa y Miguel y Miguel.

¡Prepárense para vivir cinco días llenos de música, tradición y diversión en las Fiestas Tradicionales San José del Cabo 2024!