El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer en su comunicado más reciente que a pesar de la inminente llegada de un frente frío y una vaguada polar que afectarán los estados del noroeste del país, el final de febrero y los primeros dos días de marzo en Baja California Sur estará marcado por condiciones climáticas mayormente favorables.

El pronóstico indica que las temperaturas mínimas en la entidad podrían descender por debajo de los 10 grados Celsius en algunas regiones del municipio de Mulegé. Hacia el sur, se espera que el promedio oscile entre los 15 y 18 grados Celsius. Para el día de hoy, jueves 29 se anticipa cielo despejado en esas zonas, aunque persistirán algunos nublados en El Vizcaíno y la región del Pacífico Norte.

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Durante el viernes 1º y el sábado 2 de marzo, se pronostican nublados continuos en la parte más septentrional de Mulegé y en Comondú. Las temperaturas mínimas se mantendrán entre los 10 y 10 grados en todo el estado, siendo las más bajas en algunas regiones del norte. Por otro lado, localidades como Los Cabos, Todos Santos, La Paz, Loreto y Santa Rosalía experimentarán temperaturas más altas.

En relación con las temperaturas máximas, se espera que se mantengan en niveles similares a los actuales. Valores que superarán los 30 grados Celsius en La Paz, mientras que Los Cabos y Ciudad Constitución registrarán alrededor de 28 y 29 grados, respectivamente.