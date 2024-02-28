El ex dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a nivel estatal, Jesús Flores Romero fue claro al decir que la percepción que deja el actual gobierno de Baja California Sur, encabezado por Víctor Manuel Castro Cosío, en el caso Trompeta Gate es de opacidad y corrupción.

En entrevista, Jesús Flores Romero dijo que “en cuanto a la percepción para nosotros como ciudadanos que estamos viendo las cosas es de opacidad y corrupción por parte del gobierno del Estado, a través del área correspondiente”.

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“Si algo distingue a esta Cuarta Transformación en sus tres niveles de gobierno, es la opacidad en la que se mueven todos los negocios. Simplemente, vámonos al plano federal, en donde la información es clasificada desde los cinco hasta los diez años, entonces, como ciudadano no puedes ver licitaciones, obras y adjudicaciones; lo que nos dice que no quieren que se les revise nada”.

“Ustedes, pueden darse cuenta que esa intención constante de golpetear al INAI (Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información) por parte del gobierno federal trae un trasfondo. El INAI es quien exhibe toda esta clase de asuntos, como por ejemplo lo de ahorita con el caso de las trompetas”.

Sobre el tema de que el gobernador del Estado, Víctor Manuel Castro Cosío dio a conocer que solamente fue un error de dedo, el caso de Trompeta Gate, Jesús Flores lamentó “otra de las cosas que distingue a los gobiernos de Morena es la falta de asumir culpas y sobre todo, la capacidad que tienen para repartirlas; porque ellos, no aceptan nada, reparten culpas y señalan al pasado”.

Sobre los próximos comicios en puerta, el ex regidor del PRI en Los Cabos dijo que “el mejor aliado será la realidad el próximo 2 de junio; mucho mas allá de las encuestas que sacan, las burlas, el sarcasmo con el que se manejan sus gobiernos, la mejor forma que tendrá la ciudadanía de manifestar que no esta de acuerdo con su forma de gobernar será formarse con su credencial de elector y votar”.

En cuanto al tema del caso Trompeta Gate, donde el gobierno del Estado, a través del Instituto Sudcaliforniano del Deporte (Insude) desembolsó la cantidad de tres millones de pesos por cuatro trompetas de aire comprimido, el gobernador del Estado, Víctor Manuel Castro Cosío señaló que “fue un error de dedo, que en su momento se dio a conocer, lo demás, es guerra sucia”.