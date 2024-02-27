Este jueves tienes una butaca de primera fila reservada para que disfrutes de la proyección del documental “Yo no me llamo Rubén Blades“, el testamento audiovisual del salsero panameño autor de “Pedro Navajas”

“Yo no me llamo Rubén Blades”, documental biográfico panameño-argentino-colombiano dirigido por Abner Benaim en 2018 relata la vida del músico, cantante, compositor, actor, activista y político panameño, y sus contribuciones a la “Revolución de la salsa” de Nueva York.

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La cita es este jueves, en punto de las 8:15 pm en el sanluqueño Cerrito del Timbre.

La entrada es gratuita pero el cupo es limitado.