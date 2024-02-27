Si se te antoja un “drink” para este calorcito que ya se está dejando sentir, y de paso quieres mostrar tu simpatía por el “peje”, pues brinda a su salud con este envase de vidrio con la figura del primer mandatario.

Si, ahora, ya podrás tomarte tu bebida favorita, agua fresca, licuado o lo que se te antoje en el “Pejedrink”, que segurito los amlovers correrán a comprar.

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Bebida en mano podrás disfrutar de las mañaneras, o apaciblemente leer la nueva obra editorial del líder máximo de la 4T.

El vaso de vidrio con capacidad de un litro y con la forma caricaturizada de AMLO, como la imagen que se encuentra en las pantuflas y en sus peluches, que va acompañada por una tapa y un popote tricolor de la bandera de México puede ser adquirida en una mega tienda ubicada en Plaza Izazaga, número 89, en el piso 4, en el meritito centro de la CDMX.

Pero, si vives fuera de la capital, pues encárgala enviando un mensaje al 5576328880, ahí te dirán tanto el costo del vaso como el del envío a otra ciudad del país.