Estás invitado a participar como cada último lunes del mes, en la reunión para comentar el libro Orgullo y prejuicio de Jane Austen.
La reunión presencial tendrá lugar este lunes, a las 18 horas en el Centro Cultural La Paz ubicado en 16 de Septiembre esquina Belisario Domínguez en el centro de la capital.
Si gustas, trae tu bebida favorita o algo para compartir.
Asimismo, el organizador y mediador de lectura, Juan Carlos Pelayo Santos también ha armado una reunión virtual, para comentar el libro seleccionado, que lleva a cabo el martes siguiente del último lunes de cada mes a las 18 horas, tiempo de La Paz, vía Google Meet.
Inscripciones a oyalep@elombligodelocio.com
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