Un grupo de transportistas encabezados por Pedro Enrique López interpuso este viernes una denuncia en contra de la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero. Lo anterior, por lo que consideran declaraciones difamatorias de la edil paceña, afirmando que hay intimidación y amago de ciertos gremios contra conductores para evitar que se sumen a la plataforma digital Beel de servicio de taxis que promociona el XVI Ayuntamiento.

Tras acudir al Centro de Justicia Penal en esta capital, Pedro Enrique López recordó que la reunión de Consejo de Transporte en la cual no participaron, «no tenía razón de ser», y sólo era para dar a conocer la «app» de transporte municipal.

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Ahí, Milena Quiroga presuntamente se entrometió en el «sitio Estrella» al difamarlo, por lo que exigen se responsabilice de sus declaraciones ante los medios informativos.

El dirigente de los taxistas aseguró que Quiroga Romero amenazó a las agrupaciones advirtiendo que intervendría en la autonomía de todos los gremios. «Y en el caso de «Estrella» sí intervino y nos difamó públicamente», insistió el trabajador del volante.

«Y, pues bueno, que rinda cuentas y que diga quién le dijo que nosotros nos robábamos el dinero, que no éramos dirigentes, o sea dijo muchas cosas… y la información de lo que ella misma declaró públicamente la presentamos como prueba», añadió.

«Si violó la autonomía de un gremio («Estrella»), lo hará con todos, y por eso debemos ponerle un alto», advirtió.

«Ya pusimos la denuncia, ya se ratificó y se pasó a la otra dependencia, la de servidores públicos», señaló al explicar que fueron 14 asociaciones las que acordaron interponer este recurso legal contra Quiroga Romero recibido por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), y clasificado como «Abuso de autoridad y uso ilegal de la fuerza pública. Cuando ejerciendo sus funciones o con motivo de ellas hiciere violencia a una persona sin causa legítima o la cejare, o la insultare en grado de consumado».

«Ella debe sacar las manos de la autonomía de los gremios», exigieron finalmente los transportistas.