Por lo menos diez agentes policiacos municipales acudieron la noche de este miércoles al Centro de Justicia Penal, donde Daniel Hernández Aguirre, padre de Jonathan Hernández Ascencio, asesinado hace casi catorce años, instalaba una manta en la cual acusaba al gobernador del estado, Víctor Castro Cosío, de proteger a los asesinos del joven abogado cuyo crimen continúa sin resolverse.

Los agentes policiacos arribaron al edificio ubicado en Colosio y Las Garzas a bordo de 3 unidades, para aparentemente pedir a Hernández Aguirre que retirara el espectacular en el que se leía: «Sr. Andrés Manuel López Obrador (presidente de México), Víctor Castro Cosío (Gob. BCS) protege a los asesinos de Jonathan».

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El próximo 4 de marzo se cumplirán catorce años del homicidio a balazos de Hernández Ascencio, caso que tras el paso de cuatro gobernadores y seis procuradores de Justicia, uno de ellos repitiendo en el cargo, no ha sido resuelto.