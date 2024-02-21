Con autoridades locales, personal académico y ponentes de diversos países, se llevó a cabo la inauguración del «I Congreso Internacional en Derecho Penal Empresarial Los Cabos 2024» en la delegación de Cabo San Lucas.

En un hecho sin precedentes, con el apoyo de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) y la Universidad de Salamanca, el bufete jurídico Zamorano llevó a cabo el inicio del congreso internacional.

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En su mensaje de bienvenida, la abogada y maestra, Guadalupe Zamorano Reyes se dijo congratulada por la presencia del alumnado y la respuesta de los abogados y contadores que se dieron cita para tomar este primer congreso internacional.

«Yo soy orgullosamente egresada de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, mi alma mater es la UABCS; por eso decidimos traer este evento a México», fueron las primeras palabras de Zamorano Reyes, quien recordó que a Baja California Sur y Salamanca los une «la lengua castellana, además, de nuestra historia como lo es, Hernán Cortés, quien fue estudiante de la Universidad de Salamanca y que vino a tierras sudcalifornianas, específicamente a lo que hoy se conoce como municipio de La Paz».

«Nosotros fuimos a especializarnos en la materia a la Universidad de Salamanca, y cuando vimos la calidad y la cantidad de profesores expertos en la materia, no dude en realizar este primer congreso internacional, donde debo reconocer el apoyo de ambas universidades, para que este evento internacional fuera una realidad».

Ya para finalizar su intervención, Zamorano Reyes reconoció que todo este esfuerzo económico y mental, es con la finalidad de que «todos en Baja California Sur y en el país, pudieran tener el conocimiento y las herramientas más a su alcance, con ponentes de diversos países».

«Estamos muy contentos con la convocatoria y la respuesta que tuvo el evento, algo que nos viene muy bien a nosotros como destino. Sin duda, alguna estos son los frutos del hermanamiento entre Salamanca, España y nosotros, Los Cabos», así lo dio a conocer en entrevista para este medio, la directora de Turismo en Los Cabos, Donna Jeffries, quien agregó «debemos continuar con este tipo de eventos, de talla internacional, que atraen a visitantes no solo a visitar de las playas y el sol que ofrece Los Cabos, sino también, de congresos como el de este tipo».

Por su parte, el rector de la UABCS, Dante Salgado González, destacó la importancia de este evento para el fortalecimiento de la enseñanza e investigación en materia legal, así como para el desarrollo de estrategias efectivas de cumplimiento normativo en el ámbito empresarial.

Asimismo, expresó su agradecimiento a la Universidad de Salamanca y a Jurídico Zamorano por su invitación a participar de este congreso con alcance global, pues permite a la institución incorporar a su comunidad docente, pero sobre todo al estudiantado, quien en un corto tiempo debe convertirse en un factor de cambio.

También destacó la presencia tanto del sector empresarial como público, pues junto al académico deben trabajar de la mano para fortalecer el estado de derecho y consolidar una cultura de la paz, objetivos a los que aspira la UABCS como institución de educación superior.

«Esperamos sea el primero de muchos encuentros exitosos dedicados a la promoción del derecho, pero también al fomento de la colaboración internacional en beneficio de la comunidad jurídica y empresarial, pero también educativa y social».

En el evento estuvieron el diputado local por el Partido del Trabajo (PT), Cristian Agúndez Gómez; la presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) de Los Cabos, Arandi Torres y el delegado de Cabo San Lucas, Raymundo Zamora Ceseña.

