Para el cantante de regional mexicano, Lupillo Rivera, la belleza de las playas loretanas es tal, que aseguró «allá voy a ir a terminar yo».

El llamado «Toro del corrido», confesó su amor por el mágico pueblo a sus compañeros de «La casa de los famosos», un reality televisivo en el que participan personajes de la farándula, así como influencers en la búsqueda de una millonaria bolsa que será para el último que quede en el programa.

ESPACIO PUBLICITARIO

Incluso, Lupillo aseguró que la playa loretana «es más bonita que la de Los Cabos».

El hermano de la malograda Jenni Rivera quien ya ha descansado, junto a su familia en el destino sudcaliforniano del mar de Cortés, se declaró «fan» del mágico pueblo desde su primera visita, allá por 1998 cuando hizo una gira por Los Cabos, La Paz, Ciudad Constitución y Loreto.

«Cuando llegué a Loreto dije, a mí me gusta esta onda, me gustó mucho Loreto, ahí me quedé toda la semana», les relató a sus compañeros de reclusión mediática entre los que se encuentran Alfredo Adame.

«También la playa de Loreto es mucho más bonita que la de Los Cabos, el agua más clara, me gusta mucho Loreto… allá voy a ir a terminar yo», vaticinó el ex de Belinda.