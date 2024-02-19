Leonel Cota Montaño, exgobernador de Baja California Sur y director general de Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX), expresó su satisfacción por la decisión de MORENA de registrar a su hijo, Manuel Cota Cárdenas, como candidato a diputado federal.

Aunque Cota Cárdenas no se inscribió en la encuesta para el Distrito 01, sino para buscar coordinar los esfuerzos de la Cuarta Transformación en el municipio de La Paz, según Leonel Cota, fue la dirigencia nacional de MORENA quien decidió incluirlo, considerándolo un actor político.

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Cota Montaño elogió la elección y señaló que la imposición no fue un factor en este caso. Al ser cuestionado sobre el comentario del líder estatal de MORENA, Alberto Rentería Santana, respecto a la no inscripción de Manuel Cota como aspirante, Leonel Cota afirmó que consultó con la dirigencia nacional, quienes confirmaron el registro de su hijo.

«No es una imposición, Manuel Cota es una actor político, y la misma dirigencia nacional decidió incluirlo en la encuesta para diputado federal del distrito 01; yo mismo vi la encuesta», finalizó, el exgobernador.