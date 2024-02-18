El tenista número cinco del mundo, Alexander Zverev enfrentó un contratiempo en su participación en el torneo Abierto de Los Cabos al llegar al aeropuerto de San José del Cabo y ver que se habían perdido sus seis maletas, lo que impidió que pudiera entrenar el pasado sábado.

Después de aterrizar en Los Cabos, previa escala en la CDMX del vuelo de Aeroméxico, el tenista no encontró su equipaje, que la empresa le dijo viajaría en otro vuelo.

ESPACIO PUBLICITARIO

A pesar de la incertidumbre inicial, Zverev expresó su emoción al llegar al hotel sede del torneo, aunque tuvo que posponer su primer entrenamiento debido a la falta de sus pertenencias.

La organización del Abierto de Los Cabos compartió fotos y videos del tenista alemán, quien afirmó estar emocionado por participar en el torneo y esperar una gran semana.

A pesar de los contratiempos iniciales, Zverev, considerado el gran favorito para coronarse en el torneo, espera dejar atrás los problemas logísticos y concentrarse en su desempeño en la cancha durante esta primera ocasión que compite en tierras sudcalifornianas.