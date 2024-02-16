Para todos aquellos y aquellas a los que el 14 de febrero sólo les trae malos recuerdos y desearían nunca haberse topado con la cucaracha que alguna vez les tocó por pareja, el Zoológico de Tamaulipas implementó una sui generis promoción que no sólo se volvió viral, sino que también tuvo una gran demanda.

«Bautiza a una cucaracha como tu ex», se llamó la promoción del zoo tamaulipeco, quien permitió al interesado o interesada en nombrar a uno de estos insectos como su otrora amor y luego convertirlo en comida para los animales.

ESPACIO PUBLICITARIO

Por un pequeño donativo de $30 pesos, el participante pudo ver como algún ave del zoológico devoraba con placer al insecto que llevaba el nombre de quien te rompió el corazón.

«Únete a nuestra actividad “Ofrenda a tu ex“. Ponle el nombre de tu ex a una de nuestras cucarachas de granja, y haz que se conviertan en una deliciosa comida para nuestros ejemplares del Zoológico», explica la convocatoria que tuvo muy buen recibimiento y respuesta; tanta, que los 500 insectos no tardaron en ser nombrados y llevados al matadero.

Si la distancia era impedimento, el despechado contratante del servicio, pudo ser testigo de la «ejecución» de manera virtual.

«¡Apártenme 10!», «Excelente iniciativa», «Quiero la más grande», y «¿Cuánto daño les han hecho?» fueron algunas de las reacciones a la promoción que seguramente se repetirá el próximo año.