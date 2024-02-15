La presidenta del Gremio Rosa Movilidad, Evangelina Castillo Hirales, presentó este jueves en las oficinas provisionales de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) una denuncia en contra del gobernador Víctor Castro Cosío por «violencia de género, psicológica, simbólica daño moral y discriminación».

La representante de las mujeres conductoras, que en repetidas ocasiones han solicitado al gobernador Castro Cosío que las incluya en el otorgamiento de concesiones de transporte, consideró que el trato que el mandatario les propinó durante un evento con choferes el pasado 19 de diciembre de 2023 en Los Cabos «fue la cereza del pastel».

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Ahí, arguyen las denunciantes, Castro Cosío las acusó de exigir dinero y utilizar su movimiento para beneficio propio.

«Yo creo que ya era necesario interponer esta queja sobre cinco temas», insistió Castro Hirales al considerar que Castro Cosío les ha mentido, obstaculizado, ridiculizado y discriminado.

Castro Hirales lamentó que desde que se postuló a la gobernatura del Estado, Castro Cosío se ha comportado como un farsante, pues pregonaba que «sin las mujeres no hay transformación».

Ahora que es mandatario, «hemos tocado puertas de la mejor manera, con documentos y oficios en las dependencias estatales, municipales y el Congreso local», pero han sido más de mil permisos (concesiones) otorgados durante la administración de Castro Cosío, más ninguno al gremio representado por Castro Hirales.

«Hay mentira y simulación en sus declaraciones… en los hechos, el señor es un grosero y un prepotente; se baja y se da la media vuelta y nos deja con la palabra allá arriba», señala Castro Hirales al recordar cómo fueron miembros de su colectivo tratadas en un evento celebrado en el Centro de Convenciones.

«Necesitamos autoridades que tengan convicción de servicio y de dar solución… si usted tiene un compromiso con los gremios de hombres taxistas ese es su problema, no el de nosotras… nosotras queremos operar (las unidades), trabajar, sentirnos seguras.

Basta de que nos esté tratando de esta manera el señor gobernador», concluyó Castillo Hirales luego de que su queja fuera recibida por el visitador de la CEDH.

Esta nueva denuncia ante la CEDH es la segunda en lo que va de año contra Víctor Castro Cosío, pues a finales de enero, la maestra Claudia Isabel Peña Garza denunció al jefe del ejecutivo estatal por «violencia simbólica».

«Fue sarcástico, prepotente», sostuvo entonces Peña Garza sobre hechos ocurridos noviembre de 2023, cuando se desempeñaba como diputada y el gobernador la increpó empleando, según diversos colectivos, expresiones violentas, machistas, misóginas y discriminatorias.