El Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable de Los Cabos (OOMSAPAS Los Cabos), emitió un llamado urgente dirigido a la ciudadanía, instándolos a conducir con precaución en la Avenida Prolongación Leona Vicario, en Cabo San Lucas.

La advertencia se relaciona con la obra integral que se están llevando a cabo para mejorar la infraestructura hidráulica en la zona.

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El equipo de albañilería de la Dirección de Operación y Mantenimiento ha realizado labores de bacheo en la obra de conexión de una nueva línea de conducción del colector principal, ubicada sobre la calle Papaloapan de la colonia Lagunitas. Simultáneamente, se está ejecutando la conducción del termofusionado de 16 pulgadas desde el cárcamo Sanluqueña hasta el tanque elevado Lomas del Sol.

Estas acciones tienen como objetivo eliminar de manera definitiva los derrames de aguas residuales que han afectado la Avenida Prolongación Leona Vicario a lo largo de varios años.

Los trabajos se llevarán a cabo durante el día de hoy, viernes 9 de Febrero, por lo que se hace un llamado a la población a transitar con extrema precaución en la mencionada avenida y a seguir las medidas de seguridad recomendadas.