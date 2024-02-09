El Comisionado especial con funciones de presidente estatal del partido de Morena en Baja California Sur, Alberto Rentería Santana, dio a conocer que el municipio de Los Cabos “está siglado” para el Partido del Trabajo (PT), es decir, que será un municipio del PT.

Mediante entrevista, Alberto Rentería dejó en claro “hemos tenido pláticas con los otros presidentes de partido que conforman la Cuarta Transformación, y están de acuerdo en que el municipio de Los Cabos, continúe siglado para el PT”.

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Ante la incertidumbre sobre el caso del aspirante que no es del PT y que busca ser presidente municipal de Los Cabos, como es Óscar Leggs Castro (Morena), dio a conocer que sucederá como en las elecciones del 2021, “aunque sea de Morena, en el registro, será del Partido del Trabajo”.

“Obviamente, con el acuerdo político de que al estar en un proceso de encuestas de manera interna, en donde participan compañeros y compañeras no solo del PT, pudiera darse el caso que los aspirantes de morena fueran abanderados por la sigla del Partido del Trabajo, como precisamente sucedió en el 2021”.

Recordó Rentería Santana la elección del Profesor, Óscar Leggs Castro en donde al ser un aspirante de Morena en las pasadas elecciones del 2021, fue “siglado” como candidato del Partido del Trabajo.

Actualmente, el municipio de Los Cabos cuenta con tres aspirantes “fuertes” a la alcaldía, Gabriela Montoya y Christian Agúndez del Partido del Trabajo y Óscar Leggs Castro de Morena.