Ante la serie de cuestionamientos que han existido entorno al turismo que se plantea a largo plazo por parte de Fideicomiso de turismo de Los Cabos, FITURCA y la misma secretaria de turismo en el Estado, Maribel Collins en el municipio de Los Cabos, como es el turismo “todo incluido”; Rodrigo Esponda habló de la cantidad de hoteles que hay en este destino de playa de los denominados “5 diamantes”.

“En lo que se refiere la categoría de hoteles 5 diamantes, nuestro país cuenta con 18 complejos turísticos de esa talla, y puedo decirles, que el municipio de Los Cabos cuenta con once hoteles de esos dieciocho” así lo dio a conocer, Rodrigo Esponda en su reciente entrevista para la prestigiada pagina especializada en turismo, Reportur.

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“Los Cabos ofrece alrededor de tres mil habitaciones de lujo, para turismo realmente exigente; además, puedo adelantarles que están por abrir proyectos adicionales a los hoteles que ya están. Tendremos un segundo Four Seasons, un Park Hyatt, un Soho House, un St. Regis y un Aman. Aperturas que se les cataloga en el segmento de lujo”.

El director general de FITURCA finalizó la entrevista al decir que Reino Unido ha mandado mucho turismo europeo, destacando que que el año pasado, cerraron con el arribo de 8 mil ingleses, siendo el segundo país, sólo por detrás de Estados Unidos, que más turistas envío al municipio de Los Cabos.

“A pesar de que no existe un vuelo directo, este tipo de pasajeros han hecho un esfuerzo, y han llegado por Estados Unidos, por ciudades como Dallas, Los Ángeles, Nueva York y Atlanta. Los Cabos tiene mas de 20 años en el ramo del turismo de lujo, somos pioneros en esta liga, por arriba de República Dominicana y el caribe mexicano”.