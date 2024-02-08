Elementos de policía al realizar recorridos de vigilancia en la zona centro del municipio de La Paz, recibieron el reporte de un posible conato de incendio.

Las unidades se trasladaron de manera inmediata al Restaurante Buzos, ubicado en la calle Paseo Álvaro Obregón y Andador Ignacio Bañuelos Cabezud, como referencia a un costado de la heladería “La Fuente”.

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Al arribar al lugar se percataron del exceso de humo al interior del lugar y saliendo de la parte del techo fumarola, así como que se encontraba completamente cerrado, solicitando vía radio la presencia de una unidad extintora para sofocarlo.

Elementos del heroico cuerpo de bomberos arribaron al lugar y comenzaron a realizar las pertinentes acciones, y en apoyo acudió la unidad oficial tipo pipa y una ambulancia.

Bomberos procedieron a romper la cerradura de una de las puertas del negocio resultando fallido el intento de abrirla, optando a quebrar un cristal de la puerta para poder ingresar al lugar y verificar lo sucedido para evitar víctimas en el lugar o fuego activo.

Tras la intervención, se determinó que se trataba de un posible evento de fumigación por humo, y por fortuna no se reportaron lesionados.