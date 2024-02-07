Tras prolongada y ríspida sesión, la Cámara de Diputados de Argentina rechazó este martes, numerosos artículos del proyecto de la «Ley Ómnibus», promovido por el presidente ultraliberal Javier Milei.

Este revés parlamentario obligará a que el proyecto sea sometido nuevamente a consideración en comisión, a pesar de su aprobación en general la semana anterior.

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El proyecto, que había sido objeto de modificaciones para lograr su aprobación parcial la semana pasada, contemplaba reformas en cientos de regulaciones, la apertura a la privatización de empresas estatales y la concesión de poderes especiales al presidente, entre otros puntos destinados a enfrentar la crisis financiera del país.

Durante la sesión, el diputado opositor Miguel Pichetto expresó: «Al oficialismo le pedimos que tenga alguna cuota de flexibilidad. Les encanta seguir perdiendo».

La iniciativa oficial, titulada «Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos», requería la aprobación de los diputados en cada uno de sus artículos de forma individual antes de pasar al Senado para su evaluación.

El actual oficialismo, que asumió el poder en diciembre, se enfrenta ahora al desafío de buscar nuevos acuerdos políticos para avanzar en su proyecto legislativo, dado su reducido número de legisladores: cuenta con apenas 38 diputados en la Cámara Baja, de un total de 257, y con siete senadores en la Cámara Alta.

Con el proyecto, conocido como «ómnibus» tambaleándose, Milei podría considerar aplicar ajustes severos al gasto público para equilibrar las cuentas y mitigar una inflación que según los pronósticos de analistas podría superar el 200 por ciento este año.