El día de hoy miércoles se registró un accidente mortal en una obra en la zona de El Tezal.

A las 12:20h, las unidades de rescate arribaron al lugar tras recibir un reporte sobre la caída de dos personas desde varios pisos de altura.

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En colaboración con Elementos de Cruz Roja Los Cabos, se desplegó el operativo para atender la situación crítica.

Lamentablemente, al llegar al lugar del incidente, se confirmó el fallecimiento de una de las personas involucradas, sólo se logró rescatar con vida a la segunda persona, quien presentaba lesiones graves.

La labor heroica de los equipos de rescate, especialmente con la utilización de una unidad Escala, permitió llevar rápidamente al sobreviviente al hospital más cercano para recibir atención médica especializada.

Se espera que su condición sea evaluada y tratada adecuadamente.

Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado detalles adicionales sobre las circunstancias que llevaron al trágico suceso.

Se espera que se realice una investigación exhaustiva para esclarecer los acontecimientos y determinar las medidas preventivas necesarias para evitar futuros accidentes de esta naturaleza.

Este lamentable incidente resalta la carencia de la seguridad en la obra y la necesidad de seguir protocolos rigurosos para prevenir accidentes.