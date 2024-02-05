El reconocido actor ganador del Oscar, Christian Bale, celebró su cumpleaños número 50 en el paradisiaco destino de Los Cabos.

El pasado 30 de enero, en compañía de su esposa, Sibi Blažić y su hijo de 9 años, Joseph, Bale eligió el destino mexicano para festejar este especial cumpleaños.

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En una escapada de lujo, la familia fue vista disfrutando de las comodidades de uno de los exclusivos hoteles de Los Cabos, donde el actor, a pesar de sus 50 años, exhibió un torso tonificado mientras relajaba junto a la piscina. Su hija mayor, Emmeline, de 18 años, no pudo acompañarlos en esta ocasión.

Más tarde, Bale y su hijo exploraron las paradisíacas playas del destino, ataviado con una camiseta azul marino de manga larga y una gorra de béisbol negra. Las imágenes capturaron la armonía y la alegría de la celebración familiar en este escenario idílico.

No es la primera vez que el protagonista de American Psycho elige Los Cabos como su destino de descanso. En 2017, ya había disfrutado de las playas paradisíacas, demostrando su afinidad por este rincón mexicano como el lugar perfecto para recargar energías y, ahora, para celebrar un cumpleaños tan significativo.

Cambios físicos del actor

El cuerpo del aclamado actor Christian Bale ha experimentado notables transformaciones a lo largo de su destacada trayectoria en la industria del cine. En una reveladora entrevista para la revista People, el actor compartió detalles sobre sus impresionantes cambios de peso, acumulando más de 275 kg en fluctuaciones, tanto ganando como perdiendo peso, en poco más de 15 años.

Uno de los más impactantes fue para su papel en El Maquinista, donde Bale se sometió a una peligrosa dieta que consistía principalmente en manzanas, atún y café negro, consumiendo entre 50 y 250 calorías al día. Este régimen extremo lo llevó a pesar tan solo 54 kg. Sin embargo, esta figura se transformó radicalmente cuando asumió el papel de Batman, para el cual ganó cerca de 45 kg en sólo seis meses, combinando un intenso régimen de ejercicios en el gimnasio.

En proyectos más recientes, para The Fighter tuvo que volver a cambiar su forma física, bajando un total de 13 kg, para luego ganar otros 20 de la mano de ‘La gran estafa americana’, volver a subir otros 18 kg por El vicio del poder, y perder después 31 kg por Le Mans 66.